إشادة دولية واسعة بحرب مصر على الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

أثني الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان على التقرير المصري، والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والحوار موضحين أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا، خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والحق في السكن وحياة كريمة.





وقال ممثلو الدول إنهم يقدرون الدور المصري في محاربة الإرهاب، وقدرتها على تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب.





وأشاد عدد من أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقدرة مصر على تنفيذ 224 توصية من أصل 300 توصية على تقريرها الأخير.





جاء ذلك خلال عرض المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لتقرير مصر أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثين لآلية الاستعراض الدوري الشامل.





وعبر عدد من ممثلي الدول إعجابه بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، مطالبين مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها.





واشادت مجموعة الدول الأوربية بحزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تمكين أكبر للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلي المشاركة الفعالة للمرأة في البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة اللتي تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على ستة وزيرات مؤثرات في القرار الحكومي اقتصاديا واجتماعيا.





وقال ممثل الاتحاد الروسي إنهم يدركون صعوبة ومشقة محاربة الإرهاب والقدرة على التوازن بينه وبين حقوق الإنسان، مشيدًا بعملية الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من نجاحات.





وأضاف ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أنه يقدر حرب مصر على الإرهاب والمحاولات التي يبذلها المسئولون المصريون والمؤسسات من أجل تحقيق توازن وأشادت جمهورية الجبل الأسود بالجهود المصرية لصالح تمكين المرأة.





وأوصت ممثلة المملكة المغربية باتخاذ تدابير جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بعدد من الدول بالخطة الحكومية لتوسيع السجون وبرامج الحماية الاجتماعية وشكرت سريلانكا مصر على تأسيس اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة.



