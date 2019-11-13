البترول تكشف تفاصيل انفجار خط بقرية الماسورة بـ البحيرة

قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إن مركز إيتاى البارود تعرض لحريق هائل نتج عن تسريب مواد بترولية بالمجارى المائية بالمنطقة.





وأضاف عبد المنعم حافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة قامت بمعاينة الوضع ويتم التعامل مع الوضع من جانب الحماية المدنية.





وأوضح المهندس عبد المنعم حافظ ، أن السبب فى الحريق هو عقب سيجارة، تم القائها فى ترعة بجوار مكان الحريق.





وأشار المهندس عبد المنعم حافظ، إلى أن لصوصاً حاولوا سرقة البترول وقاموا بفتح كلبس "محبس" وكانوا يريدون ملء عربيات ويتم بيعها، موضحًا أن هذا العمل الإجرامى يتم بشكل مستمر.



