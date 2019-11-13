ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البترول تكشف تفاصيل انفجار خط بقرية الماسورة بـ البحيرة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:15 م
انفجار خط بترول بقرية
انفجار خط بترول بقرية الماسورة
Advertisements
توك شو
قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إن مركز إيتاى البارود تعرض لحريق هائل نتج عن تسريب مواد بترولية بالمجارى المائية بالمنطقة.

وأضاف عبد المنعم حافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة قامت بمعاينة الوضع ويتم التعامل مع الوضع من جانب الحماية المدنية.

وأوضح المهندس عبد المنعم حافظ ، أن السبب فى الحريق هو عقب سيجارة، تم القائها فى ترعة بجوار مكان الحريق.

وأشار المهندس عبد المنعم حافظ، إلى أن لصوصاً حاولوا سرقة البترول وقاموا بفتح كلبس "محبس" وكانوا يريدون ملء عربيات ويتم بيعها، موضحًا أن هذا العمل الإجرامى يتم بشكل مستمر.

وأكد أن هذه الكارثة بدأت من الساعة الـ 12 ظهرًا، وتمت السيطرة علي الحريق.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد 900 يوم .. القصة الكاملة لقتل الطفل يوسف العربى على يد حفيد رئيس مجلس الشعب الأسبق ونجل لواء سابق

رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

شوبير يطالب بالتحقيق في أسباب إصابة حمدي فتحي.. تفاصيل

أحمد حسن يرد على ساويرس بسبب الحجاب: خليك في المهرجانات والبيزنس بتاعك

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل من جديد بهذه الصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها