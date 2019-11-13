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أخبار البلد

محمود الورواري في ضيافة صدى البلد غدا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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أماني نوار
يستضيف موقع صدى البلد غدا الإعلامي محمود الورواري مذيع قناة العربية في تمام الساعة 12 ظهرا للحديث عن وضع الإعلام العربي.

كما سيرصد أهم التحديات التي تواجه الإعلام المصري حاليا وتأثير السوشيال ميديا على مصداقية الأخبار وانتشار الشائعات.

ويتحدث محمود الورواري أيضا عن معايير ومواصفات الصحافة الجيدة في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الصناعة في مصر.
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