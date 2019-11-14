بـ 50 ألف جنيه.. تسريب مواصفات أحدث لابتوب ماك MacBook Pro

تستعد شركة آبل Apple التقنية لإطلاق جهاز اللابتوب الأحدث ماك بوك بروMacBook Pro بمواصفات جديدة مذهلة.





ووفقا لموقع نيوز 18 الهندي، فقد تم تسريب معلومات عن جهاز MacBook Pro، ومواصفاتها تتضمن حجم الشاشة الذي يصل إلى 16 بوصة، وزودته الشركة نظام داخلي للحفاظ على عدم ارتفاع درجة حرارة الجهاز خلال الاستعمال.





وزودت آبل هذا الجهاز بشاشة عرض كبيرة، ومكبرات الصوت (السماعات الخارجية) بصوت أفضل، وبطارية يمتد شحنها لفترة أطول من الإصدارات السابقة، اما المعالج Intel Core i7 من الجيل السادس، بالإضافة إلى ذاكرة DDR4 بسعة 16 جيجا بايت ، ورسومات Intel UHD Graphics 630 المدمجة، وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت SSD وذاكرة AMD راديون برو 5300M GPU مع 4GB من VRD GDDR5X.



