ماشفش حاجة | موقف محرج لشاهد رئيسي في إجراءات عزل ترامب | فيديو

وكانت جلسة الاستماع التاريخية الأولى لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت في مجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث سيبدأ الديمقراطيون في عرض قضيتهم وإثبات أن سلوك الرئيس خطير للغاية ويستحق إزاحته عن منصبه.



وبحسب قناة "إبي بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه بعد 16 مقابلة مغلقة، يدعو الديمقراطيون اثنين من الشهود "النجوم" للإدلاء بشهاداتهم في الجلسة المفتوحة الأولى من إجراءات عزل ترامب، وهم السفير ويليام تايلور، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، وونائب مساعد وزير الخارجية جورج كنت، أعلى منصب في وزارة الخارجية. تركيزا على أوكرانيا.



وتجرى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استغلال منصبه ونفوذه في الضغط على نظيره الأوكراني، فلودومير زيلينسكي من اجل فتح تحقيق ضد خصمه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، ونجله، ملوحا بوقف إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.



وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من عدم وجود توقعات كبيرة بأن يدين مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الحزب الجمهوري ترامب، يسعى الديمقراطيون جاهدين لإثبات خيانة ترامب لقسم منصبه.



وفي بيانه الافتتاحي ، قال شيف إن الجلسة ستنظر فيما إذا كان ترامب حاول "استغلال ضعف أوكرانيا خلال نزاعها العسكري مع روسيا ودعا أوكرانيا إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية".

JORDAN: "You didn’t listen in on Trump & Zelensky’s call?"



TAYLOR: "I did not."



JORDAN: "You’ve never talked with Chief of Staff Mulvaney?"



TAYLOR: "I never did."



JORDAN: "You’ve never met the President?"



TAYLOR: "That’s correct."



JORDAN: "And you’re their star witness." pic.twitter.com/tDWTVhj8Un