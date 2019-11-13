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أخبار العالم

ماشفش حاجة | موقف محرج لشاهد رئيسي في إجراءات عزل ترامب | فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أحرج جيم جوردان العضو الجمهوري في مجلس النواب الامريكي الدبلوماسي، ويليام تايلور القائم بأعمال السفير الأمريكي في أوكرانيا، خلال أولى جلسات استماع إجراءات عزل ترامب.

ووجه جوردان عدة أسئلة لـ تايلور كشفت عن أنه غير مطلع الأمر بالشكل الكافي الذي يؤهله لتقديم شهادة قد تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي ترامب من منصبه في النهاية.

وسأل جوردان: "أنت لم تستمع لمكالمة ترامب وزيلينسكي؟"، ليرد تايلور أن "لا لم أفعل"، ليسأله مجددا "ولم تتحدث مطلقا مع كبير الموظفين بالبيض الأبيض ميك مولفاني؟" ليرد تايلور مجددا "لم أفعل أبدا".

وتابع جوردان: "أنت لم تلتق الرئيس أبدا؟"، ليؤمن تايلور "هذا صحيح".

أثارت إجابات تايلور المحبطة بعد وجود أي علاقة له بأطراف الأزمة استنكار جوردان، اذي قال: "وأنت شاهدهم الرئيسي".

وكان تايلور فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين تحدث عن معلومات جديدة حصل عليها حول سماع أحد المساعدين لترامب يناقض التحقيقات حول عزله خلال مكالمة هاتفية مع جوردن سوندلاند سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال تايلور إن سوندلاند وصف ترامب بأنه يهتم بالتحقيقات حول جون بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل، أكثر من اهتمامه بفضيحة أوكرانيا التي تورط فيها.

وعن تدخل محامي ترامب، رودي جولياني قال تايلور: "ليس غريبا أن تطلب من أشخاص من خارج الحكومة أن يساعدوا في تشكيل سياسات الحكومة الأمريكية، لكنه ما هو غير معتاد أن تدخل شخصا في قناة تتعارض مع السياسة الأمريكية.

وأكد تايلور أنه لا يعتبر نفسه كشاهد رئيسي لأي شيء، ولا يتخذ صف جانب على حساب آخر، أو يدفع باتجاه نتيجة معينة.

وأضاف أنه يرى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقوض سياسات الولايات المتحدة من أجل مصالحه السياسية، وأن أوكرانيا ليس لديها أى التزامات تجاه ترامب، مشيرا إلى أن ترامب يشعر بأنه اقترف خطأ في حق الأوكرانيين.

وكانت جلسة الاستماع التاريخية الأولى لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت في مجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث سيبدأ الديمقراطيون في عرض قضيتهم وإثبات أن سلوك الرئيس خطير للغاية ويستحق إزاحته عن منصبه.

وبحسب قناة "إبي بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه بعد 16 مقابلة مغلقة، يدعو الديمقراطيون اثنين من الشهود "النجوم" للإدلاء بشهاداتهم في الجلسة المفتوحة الأولى من إجراءات عزل ترامب، وهم السفير ويليام تايلور، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، وونائب مساعد وزير الخارجية جورج كنت، أعلى منصب في وزارة الخارجية. تركيزا على أوكرانيا.

وتجرى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استغلال منصبه ونفوذه في الضغط على نظيره الأوكراني، فلودومير زيلينسكي من اجل فتح تحقيق ضد خصمه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، ونجله، ملوحا بوقف إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من عدم وجود توقعات كبيرة بأن يدين مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الحزب الجمهوري ترامب، يسعى الديمقراطيون جاهدين لإثبات خيانة ترامب لقسم منصبه.

وفي بيانه الافتتاحي ، قال شيف إن الجلسة ستنظر فيما إذا كان ترامب حاول "استغلال ضعف أوكرانيا خلال نزاعها العسكري مع روسيا ودعا أوكرانيا إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية".
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