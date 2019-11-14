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رياضة

غياب محمد صلاح.. موعد مباراة المنتخب الأول أمام كينيا والقنوات الناقلة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:25 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الخميس لـ استاد برج العرب من أجل متابعة مباراة المنتخب الأول أمام كينيا في مباراة الجولة الأولى لـ التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على استاد برج العرب وستذاع عبر قناة أون سبورت.

وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد آثار الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد الكابتن حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب الكابتن محمد بركات والدكتور محمد أبو العلا، واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة، وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اول امس بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.
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