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أخبار العالم

التوصل لتهدئة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي توصلت إلى تهدئة مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على أن تبدأ الهدنة صباح اليوم.

وفي وقت سابق بثت حركة الجهاد الفلسطينية، مشاهد لعمليات إطلاق صواريخ على إسرائيل، وقالت إنها أطلقت عشرات القذائف منذ صباح أمس.

ونقلت حركة الجهاد لإسرائيل شروطًا لهدنة في قطاع غزة وشملت الشروط التي حددها القيادي بالحركة زياد النخالة في مقابلة تلفزيونية وقف اغتيال النشطاء والمتظاهرين على حدود غزة، واتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع، بالاضافة لعدم استخدام الرصاص الحي ضد مسيرات العودة.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال إن تل أبيب قد تشن غزوا بريا لقطاع غزة، وذلك عقب وصف الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه بالغ الخطورة.
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