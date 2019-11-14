لقاء الخميسى وزوجها يشعلان السوشيال ميديا

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها تجمعها بزوجها لاعب الكرة عبد المنصف، عبر قصتها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة جذابة متألقة بالأسود تاركة شعرها الأسود مندسلا عبر كتفيها، وارتدت نظارة شمس سوداء، وبجانبها زوجها لاعب الكرة عبد المنصف، حيث ارتدى تيشيرت أبيض.



ومن الناحية الجمالية لم تضع لقاء الخميسي سوى بعض اللمسات من المكياج الهادئ الذى ارتكز على أحمر الشفاه.



ظهرت لقاء فى صورة أخرى وهى تمسك بيد زوجها، وعبرت الصورة عن مدى الترابط والحب بينهما، كما ظهرت فى صورة ثالثة متألقة بالفرو الرمادى وتضع قبلة لمحبيها عبر قصتها الشخصية لموقع إنستجرام.



وخرجت لقاء الخميسى هذا العام من السباق الرمضانى، وفضلت الحصول على إجازة.



يذكر أن لقاء الخميسى قامت بعدد من الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة، ولعل أبرزها مسلسل "الزوجة الرابعة" مع الفنان مصطفى شعبان.