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رياضة

إنجلترا تبحث عن بطاقة التأهل أمام الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
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محمد السعيد
يستضيف منتخب إنجلترا نظيره الجبل الأسود، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة إلا ربع مساء على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة المجموعة الأولى بالتصفيات المرهلة إلى بطولة 2020.

ويكفي منتخب إنجلترا التعادل في مباراة اليوم، لضمان التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب الجبل الأسود في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسود الثلاثة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد منتخب الجبل الأسود في المركز الأخير بـ 3 نقاط.

ويفتقد منتخب إنجلترا لخدمات كلا من جودان هندرسون وفابيان ديلف للإصابة، ورحيم ستيرلينج لأسباب تأديبية.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، تركيا مع إيسلندا، التشيك مع كوسوفو، البرتغال مع ليتوانيا، صربيا مع لوكسمبورج، ألبانيا مع أندورا، فرنسا مع مولدوفا.
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