كاف يقرر دقيقة حدادا فى مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. اعرف السبب

أعلن حسام الزناتي مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" علي طلب اللجنة بالوقوف دقيقة حدادا على روح أحمد عمرو عطية أحد المتطوعين المشاركين في البطولة.



وقال الزناتي في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة : "أصابنا الحزن جميعا لوفاة أحمد واتخذنا خطوات سريعة لتكريمه منها موافقة سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بكاف على الوقوف دقيقة حدادا على روحه".



أحمد عمرو أحد المتطوعين بالفريق الطبي لاستاد القاهرة وهو خريج كلية طب أسنان ووافته المنية صباح اليوم في حادث أليم.





