عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور

فاز الطالب عمر سعد أحمد برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية ، كما فاز الطالب إبراهيم عبد اللاه عبد الرازق نائب لرئيس الاتحاد بعد الإعادة والتفوق بعدد 22 صوت.



ومن جانبه أكد رئيس إتحاد الطلاب بجامعة أسوان على أنه سيتم تنظيم خطة عمل شاملة تتضمن جميع البرامج والأنشطة الطلابية، بهدف تلبية كافة آمال وطموحات طلاب الجامعة طوال العام الدراسى الحالى 2019/2020 .



وفى نفس السياق أشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أهمية دور إتحاد الطلاب فى المشاركة بكافة الأنشطة والفعاليات بإعتباره حلقة وصل بين الطلاب وبين إدارة الجامعة.



وأوضح أحمد غلاب أن الفوز فى إنتخابات إتحاد الطلاب يعتبر مسئولية كبيرة على عاتق أعضاء الإتحاد لخدمة زملائهم الطلاب بالجامعة ، وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة المختلفة ، بالإضافة إلى أن الإنتخابات تعتبر تجربة سياسية مفيدة لجميع الطلاب المشاركين فيها بمختلف الكليات .



فيما أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات وعضوية الدكتور ناصر شعبان ، والدكتور محمد الصغير ، والدكتور أيمن عبدالغفار أن الإنتخابات تمت بشفافية تامة مع إتاحة الفرصة الكاملة لكل الطلاب فى إختيار من يمثلهم والمشاركة الإيجابية وشهدت منافسة قوية على كافة اللجان الفنية والثقافية والرياضية والعمل على المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة الطلابية .