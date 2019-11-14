ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
فاز الطالب عمر سعد أحمد برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية ، كما فاز الطالب إبراهيم عبد اللاه عبد الرازق نائب لرئيس الاتحاد بعد الإعادة والتفوق بعدد 22 صوت.

ومن جانبه أكد رئيس إتحاد الطلاب بجامعة أسوان على أنه سيتم تنظيم خطة عمل شاملة تتضمن جميع البرامج والأنشطة الطلابية، بهدف تلبية كافة آمال وطموحات طلاب الجامعة طوال العام الدراسى الحالى 2019/2020 .

وفى نفس السياق أشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أهمية دور إتحاد الطلاب فى المشاركة بكافة الأنشطة والفعاليات بإعتباره حلقة وصل بين الطلاب وبين إدارة الجامعة.

وأوضح أحمد غلاب أن الفوز فى إنتخابات إتحاد الطلاب يعتبر مسئولية كبيرة على عاتق أعضاء الإتحاد لخدمة زملائهم الطلاب بالجامعة ، وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة المختلفة ، بالإضافة إلى أن الإنتخابات تعتبر تجربة سياسية مفيدة لجميع الطلاب المشاركين فيها بمختلف الكليات .

فيما أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات وعضوية الدكتور ناصر شعبان ، والدكتور محمد الصغير ، والدكتور أيمن عبدالغفار أن الإنتخابات تمت بشفافية تامة مع إتاحة الفرصة الكاملة لكل الطلاب فى إختيار من يمثلهم والمشاركة الإيجابية وشهدت منافسة قوية على كافة اللجان الفنية والثقافية والرياضية والعمل على المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة الطلابية .
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
عمر سعد يفوز برئاسة إتحاد الطلاب بجامعة أسوان بالتزكية .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

40 قيادة طلابية جديدة باتحاد طلاب جامعة المنيا

جامعة القاهرة تنتهي من انتخابات اتحاد الطلاب.. فوز طالبة برئاسته لأول مرة.. ورئيس الجامعة: من مظاهر تمكين المرأة

نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا

فوز محمد مصطفي برئاسة اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ.. وأسماء نصار نائبا

عبدالوهاب رئيسًا وعويس نائبًا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج

محمد عبد الحكيم رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى وكريم منصور نائبًا

ترشيحاتنا

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد

موجة برد.. مصر تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل

الكاميرون ومالي بره .. ترتيب المجموعة الأولى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

بجامة حرير.. إيفانكا ترامب فى إطلالة غريبة تعرضها للسخرية

تصفيات أمم أفريقيا.. إصابة وشباك نظيفة في أول 15 دقيقة من مواجهة مصر وكينيا

من دا بكرا بـ 60 جنيه | زلزال يضرب عرش الجزارين بالمحافظات.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد