الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم تفاؤل التجارة

تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالى اليوم الجمعة، بعد إغلاق قياسي للأسواق الأمريكية مع تدعم شركات التعدين والتكنولوجيا والسيارات الحساسة للتجارة عقب تصريحات من مسؤول بالبيت الأبيض عن اتفاق تجاري أمريكي صيني.



وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.4%، ليعود صوب ذروة أربع سنوات التى سجلها الأسبوع الماضي.



كان لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض قال فى ساعة متأخرة أمس الخميس إن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق تجارة، مشيرا إلى ما وصفها بمحادثات بناءة للغاية مع بكين لإنهاء حرب تجارية مستعرة منذ 16 شهرا.



وتصدرت شركات التعدين المكاسب، ليرتفع مؤشر القطاع حوالى 1.5%، تليها أسهم شركات التكنولوجيا.