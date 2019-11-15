للرجال فقط | 3 زيوت رخيصة الثمن تساعدك على إنبات اللحية سريعًا

يعاني أغلب الشباب من مشكلة عدم نمو اللحية ولم ينتبهوا إلي تأثير الزيوت العطرية وقدرتها على مساعدتهم في هذة المشكلة، وضمان نمو لحية صحي وسريع.



وكشف موقع boldsky عن بعض الزيوت التي تساعد على نمو اللحية:



- زيت الجوجوبا

له خصائص تساعد على نمو اللحية، بالإضافة أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تهدئة البشرة، ويساعد على تقوية عمود الشعرة ويؤدي إلى نمو لحية صحي.



- زيت الأرز

يساعد على تحسين صحة اللحية وتنشيط نمو الشعر، وله خصائص مطهرة تساعد على تحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر وزيادة نمو اللحية.



- زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو غني بالأحماض الأمينية والبروتينات التي تغذي شعر اللحية ويحتوي على حمض اللينوليك الذي يحفز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.

