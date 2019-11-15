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فن

جمال الروح أهم من ج الجسد.. سوار النجار تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:03 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران
نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار ترتدى هوت شورت أسود وبلوزة وكتبت عليها قائلة "كل مانما الحب في قلوبنا اكتر كل مازداد جمال الروح فجمال الروح اهم من جمال الجسد".

جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا لبدأ في تسجيل ألبوم القادم لديها مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.

جمال الروح أهم من ج الجسد.. سوار النجار تتألق في أحدث ظهور
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