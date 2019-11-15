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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيطالي القضايا الإقليمية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
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ا ش ا
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه خلال الاجتماع بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.
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