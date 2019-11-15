عمرو دياب يقترب من 3 ملايين مشاهدة بـ قدام مرايتها.. فيديو

حققت أغنية «قدام مرايتها» للهضبة عمرو دياب، 2 مليون و977 ألف، مقتربة من 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في 5 نوفمبر الجاري.
أغنية «قدام مرايتها» لـ عمرو دياب، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: طارق مدكور، ميكس وماستر: طارق مدكور.
وكان عمرو دياب، قد طرح 5 أغانٍ من ألبومه الجديد «أنا غير»، وهي على الترتيب: «أنا غير، يوم التلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها».
وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.
أغنية «قدام مرايتها» لـ عمرو دياب، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: طارق مدكور، ميكس وماستر: طارق مدكور.
وكان عمرو دياب، قد طرح 5 أغانٍ من ألبومه الجديد «أنا غير»، وهي على الترتيب: «أنا غير، يوم التلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها».
وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.