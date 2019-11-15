عمرو دياب يقترب من 3 ملايين مشاهدة بـ قدام مرايتها.. فيديو

حققت أغنية «قدام مرايتها» للهضبة عمرو دياب، 2 مليون و977 ألف، مقتربة من 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في 5 نوفمبر الجاري.



أغنية «قدام مرايتها» لـ عمرو دياب، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: طارق مدكور، ميكس وماستر: طارق مدكور.



وكان عمرو دياب، قد طرح 5 أغانٍ من ألبومه الجديد «أنا غير»، وهي على الترتيب: «أنا غير، يوم التلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها».



وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.

