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فن

عمرو دياب يقترب من 3 ملايين مشاهدة بـ قدام مرايتها.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:14 م
عمرو دياب - قدام
عمرو دياب - قدام مرايتها
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سعيد فراج
حققت أغنية «قدام مرايتها» للهضبة عمرو دياب، 2 مليون و977 ألف، مقتربة من 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في 5 نوفمبر الجاري.

أغنية «قدام مرايتها» لـ عمرو دياب، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: طارق مدكور، ميكس وماستر: طارق مدكور.

وكان عمرو دياب، قد طرح 5 أغانٍ من ألبومه الجديد «أنا غير»، وهي على الترتيب: «أنا غير، يوم التلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها».

وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.
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