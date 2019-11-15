مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مسعفة من ولاية "أركنساس" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إثر قيامها بسرقة خاتم ألماس، تُقدر قيمته بحوالي 8 آلاف دولار، من إصبع مريضة، قبل أن تقدم على بيعه في مكتب للرهنيات.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قامت السلطات باحتجاز المسعفة "ليزا دارلين"، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تواجه اتهامات بالسرقة ونقل ممتلكات مسروقة بشكل غير قانوني إلى مكتب للرهنيات.



وكشفت تقارير وسائل إعلام محلية عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن المريضة "جلوريا روبنسون" تعرضت لحالة طبية طارئة في شهر أكتوبر الماضي، ونُقلت إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاتها.



وفي أعقاب ذلك، تم تسليم متعلقاتها الشخصية إلى زوجها وشقيقتها، وقد لاحظا أن ثلاثة من الخواتم الخاصة بها مفقودة.



وأضافت التقارير أن شقيقة "روبنسون" توجهت إلى المسعفة كي تسألها عن الخواتم المفقودة، ولم ترد الأخيرة عليها ومضت مبتعدة، وبعد يومين من الواقعة، وأثناء تواجد عائلة "روبنسون" في الجنازة، تلقت العائلة حقيبة تحتوي على اثنين من الخواتم المفقودة، ولم يظهر أي أثر للخاتم الثالث، والذي أفادت الشرطة بأنه قد تم قطعه من إصبع مالكته.



وأشارت "ديلي ميل" إلى أن "دارلين" قامت ببيع الخاتم في مكتب الرهنيات.



وتمكن الموظف الذي تعاملت معه أثناء بيع الخاتم المسروق من التعرف عليها بعد أن عرضت عليه الشرطة المحلية صورتها، وكذلك أخبر السلطات أنها قدمت رخصة القيادة الخاصة بها أثناء إتمام عملية البيع.



وتمكنت شقيقة "روبنسون" من استعادة الخاتم المسروق من مكتب الرهنيات، في حين صدر أمر بإلقاء القبض على "دارلين"، والتي تم إطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة قدرها 4500 دولار، وهي من المقرر أن تمثل أمام المحكمة في الـ26 من نوفمبر الجاري.