ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مسعفة من ولاية "أركنساس" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إثر قيامها بسرقة خاتم ألماس، تُقدر قيمته بحوالي 8 آلاف دولار، من إصبع مريضة، قبل أن تقدم على بيعه في مكتب للرهنيات.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قامت السلطات باحتجاز المسعفة "ليزا دارلين"، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تواجه اتهامات بالسرقة ونقل ممتلكات مسروقة بشكل غير قانوني إلى مكتب للرهنيات.

وكشفت تقارير وسائل إعلام محلية عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن المريضة "جلوريا روبنسون" تعرضت لحالة طبية طارئة في شهر أكتوبر الماضي، ونُقلت إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاتها.

وفي أعقاب ذلك، تم تسليم متعلقاتها الشخصية إلى زوجها وشقيقتها، وقد لاحظا أن ثلاثة من الخواتم الخاصة بها مفقودة.

وأضافت التقارير أن شقيقة "روبنسون" توجهت إلى المسعفة كي تسألها عن الخواتم المفقودة، ولم ترد الأخيرة عليها ومضت مبتعدة، وبعد يومين من الواقعة، وأثناء تواجد عائلة "روبنسون" في الجنازة، تلقت العائلة حقيبة تحتوي على اثنين من الخواتم المفقودة، ولم يظهر أي أثر للخاتم الثالث، والذي أفادت الشرطة بأنه قد تم قطعه من إصبع مالكته.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن "دارلين" قامت ببيع الخاتم في مكتب الرهنيات.

وتمكن الموظف الذي تعاملت معه أثناء بيع الخاتم المسروق من التعرف عليها بعد أن عرضت عليه الشرطة المحلية صورتها، وكذلك أخبر السلطات أنها قدمت رخصة القيادة الخاصة بها أثناء إتمام عملية البيع.

وتمكنت شقيقة "روبنسون" من استعادة الخاتم المسروق من مكتب الرهنيات، في حين صدر أمر بإلقاء القبض على "دارلين"، والتي تم إطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة قدرها 4500 دولار، وهي من المقرر أن تمثل أمام المحكمة في الـ26 من نوفمبر الجاري.
مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد
مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد
مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد
مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد
AdvertisementS

ترشيحاتنا

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

على غرار طاقية الإخفاء.. شركة عسكرية تخترع عباءة تخفي أي شيء خلفها.. فيديو

سيد عبد الحفيظ: حسام البدرى هو الأجدر لقيادة المنتخب.. فيديو

رضيع يحرج زعيم حزب العمال البريطاني بطريقة مضحكة.. صور

حامل فى الشهور الأولى.. مكوجي أبوكبير يضرب زوجته حتى الموت والنيابة تقرر حبسه.. تفاصيل

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

AdvertisementS

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

أزمة النمل الأبيض تضرب الإسكندرية مجددا | تحرك عاجل من الزراعة

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد

أجمل إطلالات كندة علوش بعد الأمومة.. صور

مسافر يحاول تهريب المخدرات داخل عبوات شامبو.. شاهد ما حدث له