بقيادة زياش وإمرابط.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الموريتاني بتصفيات أمم أفريقيا

استَقرَّ وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على التشكيلة التي ستواجه المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الجمعة، على أرضية المجمع الرياضي الأمير عبد الله بمدينة الرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون سنة 2021.



ومن المُتوقع أن تعرف هذه المباراة الظهور الأول للمدافع رومان سايس رفقة المنتخب المغربي منذ تولي البوسني وحيد خاليلوزيتش، مهمة قيادة العناصر الوطنية، إذ غاب عن المباريات الودية السابقة بسبب الإصابة.



وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي :



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: غانم ساس، يونس عبد الحميد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.



خط الوسط: سفيان أمرابط، عادل تاعرابت، سليم أملاح.



خط الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري