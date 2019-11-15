البرازيل تخسر لأول مرة في السعودية | الأرجنتين تهزم السامبا بهدف ميسي.. فيديو

حقق فريق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على البرازيل بهدف وحيد فى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.



وجاء هدف ميسي فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء تصدى لها أليسون وارتدت له مرة أخرى ليكملها داخل الشباك.



وبهذه النتيجة يخسر منتخب البرازيل لأول مرة فى السعودية أمام الأرجنتين بهدف ميسي ولعب راقصو السامبا 9 لقاءات فى المملكة العربية ما بين الرسمية والودية، فاز فى 7 لقاءات وتعادل مرة وخسر أمام الأرجنتين اليوم.



أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات بمباراة اليوم فى المملكة العربية السعودية، وفاز فى 5 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.



الشوط الأول :



وبدأ منتخب الأرجنتين بالاستحواذ على وسط الملعب بتمريرات القصيرة بين اللاعبين ثم تراجع دفاعيا أمام سرعات ويليان وجيسوس.



وأهدر جبرايل جيسوس فرصة هدف محقق فى الدقيقة 6 بعد تمريرة من كاسيميرو فيسددها برعونة ليتصدي لها حارس مرمي الأرجنتين بسهولة.



وواصل جيسوس إهدار الفرص حيث أهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 10 بعدما سددها بطريقة غريبة لتتحول إلى ضربة مرمى.



وباغت ليونيل ميسي دفاعات البرازيل فى الدقيقة 29 وتوغل بمهارة ويسددها بقوة كادت أن تسكن الشباك بعدما اصطدمت الكرة فى تياجو سيلفا.



الشوط الثاني:



وبدأ منتخب الأرجنتين بالضغط على وسط ملعب البرازيل ونجح فى الاستحواذ عليه، وتمكن أيضا من غلق المساحات على ويليان وكوتينيو، واعتمد لاعبو الأرجنتين على الهجمات المرتدة عن طريق ميسي.



وسدد ميسي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء ليتصدي لها أليسون حارس السامبا بأطراف أصابعه وتتحول إلى ركلة ركنية.



وباغت باريديس إليسون حارس مرمي البرازيل بتسديدة صاروخية قبل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس السامبا ليخرجها إلي ركلة ركنية.



وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت المملكة في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب الجوهرة" بمدينة جدة.