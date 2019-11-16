أسعار رينو اليوم في مصر

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن اسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونقدم لكم اسعار رينو اليوم في مصر.
أسعار السيارات
renault
اسعار رينو ميجان 2019
أسعار السيارات رينو renault
renault logan
رينو لوجان
renault sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 جنيه لأعلى فئة
اسعار رينو ميجان 2019
renault kadjar سعر
renault kadjar تبدأ من 394000 حتى 444000 جنيه لأعلى فئة
رينو داستر 2020
renault duster تبدأ من 302000 حتى 346000 جنيه لأعلى فئة
أسعار السيارات
renault
اسعار رينو ميجان 2019
أسعار السيارات رينو renault
renault logan
رينو لوجان
لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 جنيه لأعلى فئة
رينو سانديرو
renault sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 جنيه لأعلى فئة
رينو ستيب واي
renault stepway بسعر 256000 جنيه
اسعار رينو ميجان 2019
رينو ميجانrenault megane تبدأ من 298000 حتى 368000 جنيه لأعلى فئة
رينو كابشر
renault captur تبدأ من 337000 حتى 367000 جنيه لأعلى فئة
رينو كادجاركادجار 2020
renault kadjar سعر
renault kadjar تبدأ من 394000 حتى 444000 جنيه لأعلى فئة
رينو داستر 2020
renault duster تبدأ من 302000 حتى 346000 جنيه لأعلى فئة