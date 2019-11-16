أسعار رينو اليوم في مصر

اسعار السيارات

اسعار السيارات

اسعار السيارات

اسعار رينو ميجان 2019

لوجان logan تبدأ من 188000 حتى 247000 جنيه لأعلى فئة





renault sandero

رينو ستيب واي

renault stepway بسعر 256000 جنيه







رينو ميجان

renault megane

رينو كابشر

renault captur تبدأ من 337000 حتى 367000 جنيه لأعلى فئة





رينو كادجار



كادجار 2020

renault kadjar

renault duster

تشهدفي مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإنفي مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن، ونقدم لكمتبدأ من 226000 حتى 252000 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 298000 حتى 368000 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 394000 حتى 444000 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 302000 حتى 346000 جنيه لأعلى فئة