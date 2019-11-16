عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: افتكرت عماد أخويا اللي مات.. وتفاصيل اختياره لاستكمال دور حليم.. بيتنا كان مضيفة لكل فناني الزمن الجميل

حل المخرج "عادل أديب" ضيفا في برنامج "فنجان قهوة" مع الإعلامي "أحمد مجدي"، المذاع علي قناة "صدي البلد".





عادل أديب: بيتنا كان مضيفة لكل فناني الزمن الجميل







قال المخرج عادل أديب، إنه نشأ في بيئة فنية، نظرا لامتلاء العقار الذي كان يقطن به بمكاتب الفنانين وشركات الإنتاج السينمائي، فضلا عن استضافة أهله لهؤلاء الفنانين العظام مثل "فريد شوقي ومحمود المليجي".



وأضاف "أديب"، أنه واخوته شاركوا في ادوار كثيرة في مرحلة الطفولة، فضلا عن تصوير الكثير من المشاهد السينمائية داخل شقتهم، مؤكدا أنهم كانوا مرتبطين بشكل كبير بالمجال الفني.



وتابع، أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية وهو صغير السن بداية من الرسم وعزف الموسيقى إنتهاء بالعمل المسرحي والبالية.





عادل أديب يروي كواليس فيلم ليلة البيبي دول







قال المخرج "عادل أديب"، إن فيلم "ليلة البيبي دول"، الذي قام بإخراجه كونه كان يضم باقة كبيرة من النجوم مثل الفنان الراحل "محمود عبد العزيز ونور الشريف"، كما ظهر خلالها أيضا الفنان "احمد مكي" في دور سائق التاكسي.



وأشار "أديب"، إلي أنه بعد وفاة والده قرر أن يقوم بإخراج فيلم "ليلة البيبي دول"، والذي نال ضجة فنية كبيرة وقتها داخل الوسط.



ونوه المخرج "عادل أديب" إلي أنه طالب وقتها الفنان نور الشريف ومحمود عبد العزيز للمشاركة في عمل فني مشترك، فضلا عن وجود باقة كبير من النجوم الذين تواجدوا في الفيلم طلبوا المشاركة فيه.





عادل أديب يكشف تفاصيل انتقال والده للقاهرة وبداية عمله بالمجال الفني







قال المخرج عادل أديب، إن والده "عبدالحي أديب" تزوج والدته عندما كان عمرهما 19 عاما فقط، ليهاجروا بعد ذلك من المحلة للقاهرة، لأول مرة في تاريخ العائلة.



وقال "أديب"، خلال حواره مع برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الجمعة، إن والده كان خريج كلية الفنون الجميلة، فضلا عن دراسته الفنون المسرحية، ودبلومة في النسيج والألوان، لافتا إلي أنه كان يعمل بتدريس الرسم في المدرسة خلال إقامتهم في المحلة.



وأشار، إلي أن والده لم يستطع التدريس لفترة طويلة، قائلا: "كان بيسيب للأطفال بونبون وبيهرب من الحصة"، ما دفع الناظر بعد ذلك للبحث له عن شقة مجاورة للمدرسة.



وتابع المخرج "عادل أديب"، أن والدته كانت تعمل في سنترال رمسيس بعد انتقالهم للعيش في القاهرة، وكان والده يدرس مساعد مخرج، والتي كانت بداية للعمل بالمجال الفني.





عادل أديب يكشف تفاصيل اختيار هيثم أحمد زكي لاستكمال فيلم حليم.. فيديو



قال المخرج عادل أديب، إنه بعد وفاة الممثل أحمد زكي تم اختيار هيثم أحمد زكي لاستكمال دور والده في فيلم حليم بعد وفاة والده.



وأضاف أديب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حلم أحمد زكي هو تأدية دور شخصية الفنان عبد الحليم حافظ.



وكشف المخرج عادل أديب، أن أحمد زكي وعبد الحليم حافظ من نفس القرية وتعرض الاثنان للإصابة بالبلهارسيا وأول حب لهما توفى بالسرطان.



وأشار المخرج عادل أديب إلى أن هيثم أحمد زكي تحدث معه قبل وفاة والده أحمد زكي، أنه يريد أن يؤدي دور عبد الحليم وهو شاب، ووافق أحمد زكي على ذلك وقال له «مش هتلاقوا احسن منه».





المخرج عادل أديب: كل الثقافة اللى كانت موجودة فى وسط البلد راحت



قال المخرج عادل أديب، إن منطقة وسط البلد تحولت من المحلات الراقية إلى بائعي الأحذية والهواتف المحمولة.



وأضاف «أديب»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المراكز الثقافية كانت تقدم كتب واسطوانات مجانية وفجأة كل الثقافة «راحت».



وأشار المخرج عادل أديب إلى أن هناك محال كانت شهيرة في منطقة وسط البلد وكانت علامات وسط البلد، وكانت المكتبات تقدم للزوار قراءة الكتب الجديدة داخل المكتبة خلال فترة السبعينيات.