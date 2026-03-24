حكايات مؤلمة لعدد من الفتيات.. القصة الكاملة لواقعة تهديد الفتيات بصور فاضحة

في زاوية هادئة من عالم الإنترنت، حيث تختبئ القصص خلف الشاشات، بدأت حكاية مؤلمة لعدد من الفتيات اللاتي وجدن أنفسهن فجأة في مواجهة كابوس لم يتخيلنه يومًا.

بداية القصة كانت بمنشور عادي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنشأه شاب في مقتبل العمر، طالب يقيم بمحافظة الإسماعيلية، لم يكن أحد يتوقع أن هذا الحساب يخفي وراءه نوايا مظلمة، إذ نجح المتهم في استدراج عدد من الفتيات والتقرب منهن، حتى تمكن من الحصول على صور خاصة بهن، مستغلًا ثقتهن وبراءتهن.

تحولت تلك الصور لاحقًا إلى وسيلة ضغط وتهديد، حيث بدأ في ابتزازهن نفسيًا، مطالبًا إياهن بالخضوع لرغباته والدخول في علاقات غير مشروعة، تحت تهديد نشر الصور والتشهير بهن.



عاشت الضحايا لحظات من الخوف والقلق، بين صمت ثقيل وخشية من الفضيحة، ما دفع بعضهن إلى طلب النجدة.

ومع تصاعد الشكاوى وتداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف ملابسات الحادث، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه داخل نطاق قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وخلال ضبطه، عثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة دامغة تثبت تورطه، ليعترف لاحقًا بتفاصيل جريمته، مؤكدًا أنه كان يستهدف ابتزاز الفتيات واستدراجهن لتحقيق أغراض غير أخلاقية.



انتهت فصول الجريمة بضبط المتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

