الإشراف العام
حوادث

حكايات مؤلمة لعدد من الفتيات.. القصة الكاملة لواقعة تهديد الفتيات بصور فاضحة

رامي المهدي

في زاوية هادئة من عالم الإنترنت، حيث تختبئ القصص خلف الشاشات، بدأت حكاية مؤلمة لعدد من الفتيات اللاتي وجدن أنفسهن فجأة في مواجهة كابوس لم يتخيلنه يومًا.

بداية القصة كانت بمنشور عادي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنشأه شاب في مقتبل العمر، طالب يقيم بمحافظة الإسماعيلية، لم يكن أحد يتوقع أن هذا الحساب يخفي وراءه نوايا مظلمة، إذ نجح المتهم في استدراج عدد من الفتيات والتقرب منهن، حتى تمكن من الحصول على صور خاصة بهن، مستغلًا ثقتهن وبراءتهن.

تحولت تلك الصور لاحقًا إلى وسيلة ضغط وتهديد، حيث بدأ في ابتزازهن نفسيًا، مطالبًا إياهن بالخضوع لرغباته والدخول في علاقات غير مشروعة، تحت تهديد نشر الصور والتشهير بهن. 


 عاشت الضحايا لحظات من الخوف والقلق، بين صمت ثقيل وخشية من الفضيحة، ما دفع بعضهن إلى طلب النجدة. 

ومع تصاعد الشكاوى وتداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف ملابسات الحادث، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه داخل نطاق قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وخلال ضبطه، عثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة دامغة تثبت تورطه، ليعترف لاحقًا بتفاصيل جريمته، مؤكدًا أنه كان يستهدف ابتزاز الفتيات واستدراجهن لتحقيق أغراض غير أخلاقية.


 انتهت فصول الجريمة بضبط المتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات ماتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بإنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي، والتحصل على صور خاصة لبعض الفتيات بقصد إبتزازهن وإستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد إبتزاز الفتيات وإستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول بعد قرار رحيله

لاعبي منتخب مصر للتنس

9 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة إفريقيا للتنس للناشئين والناشئات

محمد صلاح

أبرز إنجازات محمد صلاح في 9 أعوام مع ليفربول

بالصور

بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر

نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد

الفلفل الحار .. ما أهم فوائده للقلب والدماغ بعيدًا عن طعمه الحارق؟

فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد