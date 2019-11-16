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حوادث

اليوم.. نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الدعوى التي حملت الرقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية- آن ذاك- قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
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