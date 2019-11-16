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مرأة

بـ إيشارب ملون.. وفاء عامر تتألق بإطلالة متميزة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسى شلبى، صورة جديدة لها برفقة الفنانة وفاء عامر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت بها الفنانة وفاء عامر، ببنطال باللون الأسود وبلوزة باللون الأصفر ونسقت فوقها شال باللون الأسود الكاروهات، وأنتعلت حذاء طويل بكعب عالى باللون الأسود، وحملت بورتوفية بالألون مبهجة أعطت مظهر لائق لأطلالتها

ووضعت الفنانة وفاء عامر، ساعة لليد وخاتم بسيط كأسسوارات لأطلالتها، وأعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها مع أحمر شفاة باللون الأحمر الماط، ووضعت إيشارب ملون فوق شعرها بالكامل بألوان متقاربة مع البورتوفية
بـ إيشارب ملون.. وفاء عامر تتألق بإطلالة متميزة
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