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أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل متسللين من الحوثيين في تعز

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الجمعة، مقتل عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية، في مواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مجاميع من الحوثيين، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهات الأربعين وكلابة والصرمين شمال وشرق مدينة تعز".

وقال إنه تم "إحباط محاولة الحوثيين، وإجبارهم على التراجع والفرار بعد مقتل عدد من عناصرهم".

وكان 5 من الحوثيين قتلوا وأصيب 9 آخرون، أمس الخميس، في كمين محكم نصبه اللواء 170 دفاع جوي لمتسللين من الجماعة إلى محيط مستشفى الحمد قرب جولة القصر الجمهوري شمال شرقي مدينة تعز.
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