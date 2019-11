اليوم.. ختام منافسات الدور التمهيدي الثاني لـ بطولة كأس مصر

تختتم اليوم، السبت، منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر موسم 2019-2020، حيث يستضيف فريق بلدية المحلة منافسه عرب الرمل في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا.



وجاءت باقي المواجهات في نفس الموعد كالتالى:



المنصورة vs اتحاد نبروهة

بلدية المحلة vs عرب الرمل

كفر الشيخ‏ vs فاركو

الزرقا vs النصر

دكرنس vs نهضة العامرية

الحمام vs غزل شبين



ونجح كل من العبور بالقليوبية والسنبلاوين، وبني سويف، والبنك الأهلي، والإعلاميين، وتليفونات بني سويف، والترسانة، وبورفؤاد، وبتروجيت في التأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من البطولة.