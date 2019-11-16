إسرائيل تقصف غزة بصواريخ أمريكية ..صور

ما زال التوتر سائدًا في المنطقة الجنوبية، وما زال إطلاق الصواريخ مستمرا، وسط قلق إسرائيلي من استمراره فترة طويلة دون حل جذري.





وذلك بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق نار بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.





وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن تقديرات المخابرات الإسرائيلية تفيد بأن حركة حماس هي التي تقف وراء إطلاق الصواريخ الليلة تجاه مدينة بئر السبع، حيث أصيب 9 مستوطنين منهم بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ وآخرين بالهلع.





وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع للجناح العسكري لحماس شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ، محملا الحركة المسؤولية عما يجري وينطلق من قطاع غزة.



