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أصل الحكاية

أون تايم سبورتس.. كل ما تريد معرفته عن الباقة الرياضية الجديدة والوجوه المرشحة للظهور عليها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:51 م
قناة أون تايم سبورتس
قناة أون تايم سبورتس
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أحمد سالم
أون تايم سبورتس.. باقة رياضية جديدة نتيجة تعاون مثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تهدف لصناعة محتوى رياضي جديد ومتطور مع الاستفادة من الكوادر الرياضية الكبيرى في مصر والشرق الأوسط.

موعد انطلاق قناة أون تايم سبورتس

وتنطلق القناة الرياضية الجديدة في بداية من 2020، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحيث يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية، والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019. 

أهداف قناة أون تايم سبورتس

وتهدف الخطوة إلى تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية، مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والعربي - وفقا لـ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية -.

وأضاف تامر مرسي أنه سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين فى العمل الرياضى التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية فى الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة. 

مصير قناة تايم سبورتس الأرضية 

حسم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مصير قناة تايم سبورت التي تضخ برامجها عبر البث الأرضي، مؤكدا استمرارها فى عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التى تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقارية.

من سيظهر على قناة أون تايم سبورتس

لم يصرح بشكل رسمي أحد مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكن مصادر أكدت في تصريحات غير رسمية أن الباقة الجديدة ستجمع بين الإعلاميين في القناتين، سواء على مستوى البرامج الرئيسية في فترة المساء أو برامج المنوعات الرياضية.

وقالت المصادر إن أحمد شوبير، وسيف زاهر من المؤكد سينتقلان إلى الباقة الجديدة في شكل ومحتوى أكثر تطورا، كما من المرجح الاستعانة أيضا بوجوه شابة وناجحة مثل إبراهيم فايق.
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