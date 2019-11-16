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فن

أشعر بتأنيب ضمير.. إلهام شاهين تكشف سرًا جديدًا عن وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:23 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها وأسفها لما تعرض له الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والذى وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز 35 عاماً. 

وقالت إلهام شاهين خلال أحد اللقاءات التليفزيونية : كان من الجائز معالجة هيثم أحمد زكى حال ذهابه إلى المستشفى ليتلقى العلاج من الأعراض التى انتابته فى اللحظات الأخيرة وهى الترجيع بسبب آلام المعدة، مشيرة إلى تعرضه لذبحة صدرية وكان من الضرورى ان يذهب الى المستشفى. 

وأضافت إلهام شاهين : "عندما سألت أحد الأطباء المقربين لى قال لى إنها أعراض ذبحة ولا يجوز معه حقن مسكنه لأنها تتسبب فى مضاعفات وتدهور الحالة سريعا وكان من الضرورى الذهاب الى المستشفى. 

وأشارت إلهام شاهين إلى أن آخر اتصال بينها وبين هيثم أحمد زكي كان أثناء التحضير لفيلم "يوم للستات" والذى عرض منذ عامين تقريباً وكان قد أبدى موافقته على الدور إلا أنه بعد فترة لم يجيب على اتصالاتى ما دفعنى لاستبداله بممثل آخر وهو الأمر الذى يشعرنى بتأنيب ضمير حيث كان من المفترض أن أنتظره إلى أن يجيب على اتصالاتى".
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