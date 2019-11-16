أشعر بتأنيب ضمير.. إلهام شاهين تكشف سرًا جديدًا عن وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها وأسفها لما تعرض له الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والذى وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز 35 عاماً.





وقالت إلهام شاهين خلال أحد اللقاءات التليفزيونية : كان من الجائز معالجة هيثم أحمد زكى حال ذهابه إلى المستشفى ليتلقى العلاج من الأعراض التى انتابته فى اللحظات الأخيرة وهى الترجيع بسبب آلام المعدة، مشيرة إلى تعرضه لذبحة صدرية وكان من الضرورى ان يذهب الى المستشفى.





وأضافت إلهام شاهين : "عندما سألت أحد الأطباء المقربين لى قال لى إنها أعراض ذبحة ولا يجوز معه حقن مسكنه لأنها تتسبب فى مضاعفات وتدهور الحالة سريعا وكان من الضرورى الذهاب الى المستشفى.



