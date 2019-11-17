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رياضة

نجم منتخب مصر السابق يكشف كواليس توقيعه مع بركات للأهلي .. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:57 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
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ريهام بكير
تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب خلال لقائه مع اسلام الشاطر على قناة الأهلي عن كواليس توقيعه للقلعة الحمراء خلال عام 2005 وهو الموسم الذي شهد أكبر ميركاتو في تاريخ الأهلي.

وقال النحاس تحدثت مع محمد بركات مازحا في الهاتف أثناء ذهابي إلى مقر النادي في الجزيرة، وقال لي أنا الآن أقوم بتصوير إعلان ثم كشف نجم دفاع الأحمر ومنتخب مصر عن كواليس حضوره مع بركات إلى النادي الأهلي من أجل التوقيع رسميا.

وأكد النحاس أنه وقت التوقيع كانت مفاجأة عندما وجدنا محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي حينها ، في مكتب مدير النادي ووجدت أيضا إسلام الشاطر وقلت له " أنا لسة سايبك في السعودية".
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