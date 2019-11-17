أخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب تكشف عن تفاصيل عمليتها الجراحية.. أمير كرارة يستعد لـ الاختيار.. ونجمات الفن فى عيد ميلاد خالد سليم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
شاهد.. أمير كرارة يستعد لـ الاختيار برفقة بيتر ميمي
نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمى
وعلق أمير كرارة، على الصورة قائلًا: "مسلسل الاختيار رمضان 2020".
شيرين عبد الوهاب: خضعت لعملية جراحية.. ولم أتوقع الغناء بهذا الشكل في السعودية
كشفت الفنانة شيربن عبدالوهاب عن إجرائها عملية جراحية بالبطن، خلال الفترة الماضية، منذ ما يقرب من 6 أسابيع.
درة وحلا شيحة.. نجوم الفن في حفل عيد ميلاد خالد سليم
نشر عدد من نجوم الفن عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من حفل عيد ميلاد الفنان خالد سليم، وكان من إبرز الحضور حلا شيحا ودرة وإيمى سالم.
بعد بيان البيت الفنى للمسرح .. أزمات تسببت في تأجيل هولاكو لسنوات
على ما يبدو أن سلسلة الأزمات التى تحدثها مسرحية هولاكو للمخرج جلال الشرقاوى، من حين لآخر، لم تتوقف حتى الآن فقد كان من المقرر أن يخرج هذا العمل للنور منذ سنوات، إلا أنه كان يتم تأجيله.
شاهد.. أمير كرارة يستعد لـ الاختيار برفقة بيتر ميمي
نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمى
وعلق أمير كرارة، على الصورة قائلًا: "مسلسل الاختيار رمضان 2020".
شيرين عبد الوهاب: خضعت لعملية جراحية.. ولم أتوقع الغناء بهذا الشكل في السعودية
كشفت الفنانة شيربن عبدالوهاب عن إجرائها عملية جراحية بالبطن، خلال الفترة الماضية، منذ ما يقرب من 6 أسابيع.
درة وحلا شيحة.. نجوم الفن في حفل عيد ميلاد خالد سليم
نشر عدد من نجوم الفن عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من حفل عيد ميلاد الفنان خالد سليم، وكان من إبرز الحضور حلا شيحا ودرة وإيمى سالم.
بعد بيان البيت الفنى للمسرح .. أزمات تسببت في تأجيل هولاكو لسنوات
على ما يبدو أن سلسلة الأزمات التى تحدثها مسرحية هولاكو للمخرج جلال الشرقاوى، من حين لآخر، لم تتوقف حتى الآن فقد كان من المقرر أن يخرج هذا العمل للنور منذ سنوات، إلا أنه كان يتم تأجيله.