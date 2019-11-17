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مرأة

بفستان أصفر.. درة بـ إطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
الفنانة درة
الفنانة درة
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام"، بإطلالة ناعمة خطفت الأنظار.

ظهرت درة في إطلالتها مرتدية فستانا أصفر قصير بكم وكرانيش على الركبة.

واعتمدت في إطلالتها على وضع المكياج الهادئ على ملامحها ليبرز جمال بشرتها الرقيقة، وارتدت حلق في الأذن، ونسقت معه ساعة أنيقة، وانتعلت بوت باللون الأبيض.
بفستان أصفر.. درة بـ إطلالة ناعمة تبرز أنوثتها
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