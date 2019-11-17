مصطفى محمد VS باسم مرسي .. مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس تصعيد الناشئ

عدد محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، مميزات مصطفى محمد لاعب الأبيض الحالي ونجم المنتخب الأولمبي.



وقال حلمي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " مصطفى كان يتدرب في الناشئين، طالبت بتصعيده، لاعب قوي جسمانيا ولا يفكر سوى في تسجيل الأهداف".



وأردف : كوفي كان يعجز في قطع الكرة منه خلال المران، انسجم معنا سريعا.



وأفصح : خلال مباراة الاتحاد السكندري بكأس مصر كان مصطفى محمد ضمن قائمة الفريق الاول لأول مرة، وكنت أنوي إشراكه في حالة فشل باسم مرسي في التسجيل.



وأتم كلماته : رحلت بعد مباراة صن داونز، وعندما عدت مرة أخرى وجدته خرج للإعارة، ورفض النادي إعادته في ذلك الوقت.