للتخلص من كابوس التنمر.. شابة قامت بحمية غذائية كادت أن تنهي حياتها

أصبح التنمر موضة، كأي موضة مرت في عصرنا الحديث، إلا أن الانتقاد اللاذع، من الممكن أن يصيب بعض الأشخاص بحالة من الاكتئاب قد تدفعهم للانتحار، وهو جريمة أخلاقية يجب أن نضع حدا لها.



ترغب كل بنات حواء في القوام الممشوق اللافت الذي يجعلها سعيدة بحياتها، وراضية عن شكلها أمام المرآة إلا أن هناك بعض الأشخاص المتنمرين الذي قد يدفعهم حب السخرية إلى التجريح في أحدهم كما فعل أصدقاء جيسي، حسب ما ورد في صحيفة "ميرور".



جيسي الشابة العشرينية التي تعرضت لكمية عبارات محملة بالتنمر شديدة للغاية، إلا أنها قررت أن تقوم بحمية غذائية لإنقاص وزنها بعد أن تعرضت للتنمر من أصدقائها أثناء حضورها عيد ميلاد أحدهم.



تعرضت الفتاة إلى وعكة صحية بسبب ضعف صحتها، بعد أن قامت بحمية قاسية فقدت بسببها وزنها ولكن وظائف جسدها باتت ضعيفة للغاية وأصبحت نحيفة جدا أي وعكة صحية بسيطة يمكنها أن تنهي حياتها بسهولة.

