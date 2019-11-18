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سيارات

أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
hسعار لادا جرانتا
hسعار لادا جرانتا 2020
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اشرف عطية
أعلنت شركة الأمل للسيارات وكيل لادا في مصر عن طرح سيارتها لادا جرانتا 2020 في اصداري المانيوال والاوتوماتيك لتلبية متطلبات المستهلك المصري بدعم من الشركة الأم في روسيا فيما يتعلق بالتصنيع المحلي.

لادا جرانتا granta 2020
لادا جرانتا الشكل الجديد
تأتي السيارة لادا جرانتا granta الشكل الجديد اوتومانيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية و قد حصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.

lada 2020
سعر لادا جرانتا 2020 granta اتوماتيك
lada granta

ويبلغ سعر السيارة لادا جرانتا 2020 granta اوتوماتيك بسعر 178.000 جنيه.
أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة
أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة
أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة
أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة
أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة
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