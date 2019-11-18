أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة

لادا جرانتا الشكل الجديد



granta

أعلنت شركة الأمل للسيارات وكيل لادا في مصر عن طرح سيارتها لادا جرانتا 2020 في اصداري المانيوال والاوتوماتيك لتلبية متطلبات المستهلك المصري بدعم من الشركة الأم في روسيا فيما يتعلق بالتصنيع المحلي.تأتي السيارةالشكل الجديد اوتومانيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية و قد حصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.ويبلغ سعر السيارة لادا جرانتا 2020 granta اوتوماتيك بسعر 178.000 جنيه.