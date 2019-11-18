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برلمان

لخفض أسعار السلع .. برلمانية تطالب بالإسراع في تطبيق مبادرة السيسي الجديدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
السلع
السلع
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حسن رضوان
أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مبادرة الذي أطلقها رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، لافتة إلى أنها خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد فضلا عن خفض أسعار السلع ولابد من الإسراع في تطبيقها على أرض الواقع.

وقالت "متي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تتطلب تعاون كبير من جانب الوزارات لكي يتم تفعيلها على أكمل وجه، مؤكدة على ضرورة أعادة فتح المصانع المغلقة مما تشكل عامل مهم في توفير فرص عمل للمواطنين.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه لابد أن تقوم الحكومة بتقديم تسيهلات كبيرة للمستثمرين لجذبهم لإنشاء مشاريع داخل تقلل من نسبة البطالة في مصر بالاضافة إلى تنشيط حركة السوق وينبغي أن تكون تحت إشراف الدولة.

يأتي ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبًا، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار إلى أن المُبادرة تقوم على اتاحة نسبة خصم نقدى مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلًا فى عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط واتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.
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