البترول لأهالي الإسماعيلية: لا تخافوا من رائحة الغاز الطبيعي اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنها ستقوم في تمام الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، بملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة الإسماعيلية.



وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي في محافظة الاسماعلية، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات.