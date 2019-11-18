سكان شارع الـ147 بحلوان للمسئولين: مياه غير معلومة المصدر تهدد منازلنا.. صور

يعيش أهالي شارع الـ147 بمدينة حلوان حالة من الخوف الشديد بعدما فوجئوا منذ فترة بتدفق مياه من أسفل المنازل وطبيعة هذه المياه دون أى شوائب، ورغم نزح تلك المياة بكافة الطرق إلا أنها مستمرة بالتدفق وهى غير معلومة المصدر حتى الآن.



يقول محمود سامى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": المشكلة تتمثل في شارع الـ147 المتفرع من شارع زكى حواس بمدينة الموظفين مجاورة 7 بحلوان فوجئنا منذ فترة قريبة بنشوب مياه دون أى شوائب من أسفل المنازل، مضيفا أننا قمنا بنزح تلك المياه بكافة الطرق أكثر من مرة إلا أنها مستمرة بالتدفق ولا نعلم مصدر تلك المياه حتى الآن.



ويتابع، شارع الـ147 يتميز بالانخفاض عن بقية الشوارع السابقة له مما يجعله موضعا لتجميع المياه المتدفقة من الشوارع السابقة له وأعلى منه وهو الأمر الواضح للعيان حيث إن المياه تأتى من تحت الأرض عبارة الشارع السابق له الـ149 من تحت المنازل أيضًا لتتجمع تحت منازل هذا الشارع للأسف مما يسبب أضرارا بالغة لهذه المنازل وخطر على حياة ساكنيها.



مختتما كلامه، نناشد المسئولين سرعة حل تلك المشكلة التي تجعل منازلنا عرضة للانهيار.



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