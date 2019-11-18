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سيارات

أسعار كيا سيراتو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف - تصوير ابراهيم قنديل
تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونتحدث عبر السطور التالية، عن السيارة كيا سيراتو موديل 2013 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة كيا سيراتو موديل 2013 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2013 والقريبة منها ما بين 250 الى 260 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2013 في سوق السيارات المصرية.
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