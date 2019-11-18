ربوا عيالكم.. كبار السن يقتحمون الـ Tik tok بفيديوهات مثيرة.. فيديو

منذ ظهور تطبيق الفيديوهات Tik tok اعتبر مقصورًا على فئة الشباب الصغير وتحديدًا الـ"الأندرإيدج" ومن حينها وشهدت المنصة المخصصة للأداء التمثيلي على أنغام الموسيقى أو تسجيل مقاطع فيديو من المصريين العديد من فيديوهات بعضها يتسم بالغرابة وأخرى تتسم بالإبداع.





ظلت المنصة على مدار الفترة الماضية مقتصرة على تلك الفئة العمرية الشابة، إلى أن نزل إلى الملعب كبار السن ممن تبلغ أعمارهم الأربعين فيما فوق، لتحدث تلك الفيديوهات ضجة تفوق ضجة فيديوهات الشباب الصغير.





ففي الساعات الماضية تصدر مقطع فيديو لرجل يبدو عليه في الأربعينات من عمره، وهو يؤدي أغنية الفنانة الراحلة وردة "في يوم ليلة" وتحديدًا على مقطع"ولما صحيت على حبك وشوفت الدنيا من عندك" فقد أداه الرجل وهو نائمًا ومن ثم يستيقظ وترتسم على وجهه ابتسامة عريضة.





مقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لمح البصر، مستحوذًا على تعليقات الشباب التي لم تدع الفرصة تذهب دون أن تضيف تعليقاتها الساخرة،فكانت التعليقات "ياريتنا ما شوفنا الدنيا من عنده"، "وهي تغني أنا لما صحيت على شنبك"، "أنا غبت 4 سنين بره البلد رجعت لقيت الشعب بقى مريب"، وغيرها من التعليقات الساخرة.





لم يكن هذا الفيديو هو الوحيد الذي حظى بشهرة واسعة وحظ وافر من التعليقات الساخرة، بل كان مجموعة فيديوهات كان يؤديها رجل آخر في نهايات الأربعينات وأوئل الخمسين، وهو يؤدي على أغنية الفنانة اللبنانية "إليسا" وهي "وقالوا سعيدة في حياتها"، وانتقى مقطع :"سنين وأنا عايشة في مشاكلي وعاملة إني ناسيها".





وكان يبدو على الرجل اندماجه الشديد مع الأغنية، لم يهرب هذا الرجل من سكين التعليقات الساخرة التي أغرقت صفحات "الفيسبوك" المختلفة، وتنوعت ما بين" روح صليلك ركعتين يا حاج"، "يا ريتك تحكيلنا عن زمان أحسن"، "أحسنت أداء رائع"، "كفاية يا قدوة يا معلم الأخلاق والدين لأهل بيتك"، بالإضافة إلى تعليقات أخرى.

وقد سبقت الرجلين "شيري هانم" السيدة التي يبدو أنها في الأربعين من عمرها، فقد تطل على "تيك توك" بكل تفاصيل حياتها من أول طعمها وما يحزنها وما يسعدها، لتشارك بقوة في التطبيق، بقضايا وصفها المتابعون"مالهاش أي تلاتين لازمة"، واعتادت أن تظهر على الشاشة بهيئة وجد المتابعون بأنها "غريبة" وتثير الشفقة.