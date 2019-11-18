اليوم.. مدبولي يلتقي وزراء الري والصناعة ويحضر منتدى أعمال مستقبل رخاء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، اجتماعا مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لبحث عدد من الملفات التي تخص الوزارة.



كما يلتقي رئيس الوزراء اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، لبحث عدد من الملفات منها الإجراءات الأخيرة للاستعداد لفصل الشتاء واستعداد الوزارة لها.



ويحضر رئيس مجلس الوزراء منتدى أعمال مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى، كما يحضر أيضا وزراء التخطيط والاستثمار والبترول والتجارة والصناعة.