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حوادث

مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية.. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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أحمد على
صادرت مباحث التموين بالغربية اليوم سيارة نقل تحمل 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه للجمهور بأزيد من ثمنه فى كمين دفرة بمركز طنطا ضمن خطة مديرية الأمة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي المحافظة .

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السيارة رقم 2571 ق م ب، قيادة "ع. ك. ر، 32 عاما"، وملك "ا. س. ن، 39 عاما"، مقيم محافظة القليوبية، وذلك خلال مرورها من كمين دفره، على طريق القاهرة- طنطا و ضبط بداخلها 200 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخرج 82٪، بإجمالي 10 أطنان دقيق، تم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية.. صور
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية.. صور
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية.. صور
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية.. صور
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية.. صور
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