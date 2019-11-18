ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 21 بـ 667.5 جنيه

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بمتوسط 80 قرشا علي الأكثر في تعاملات نهاية اليوم الاثنين بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الأحد.



وزادت أسعار الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا ارتفاعا لـ 667.5 جنيه في الأسواق بعد أن كانت 666.75 جنيه أمس الأحد بفارق 75 قرشا ،بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ762.85 جنيه بعد أن كان 761.95 جنيه أمس بفارق 90 قرشا.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ572.15 جنيه في تعاملات اليوم مقابل 571.5 جنيه أمس بزيادة بلغت 65 قرشا ، فيما سجل الجرام من عيار 14 الأقل فئة 445 جنيها بعد أن كان 444.5 جنيه أمس بزيادة بلغت 50 قرشا.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5340 جنيها و أوقية الذهب حوالي 23.724 ألف جنيه و كيلو الذهب 762.822 ألف جنيه.



