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توك شو

عيار 18 يسجل 557 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -11-2019.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 - 11 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 - 11 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 756 جنيها
عيار 21: 657 جنيها
عيار 18: 557 جنيها
الجنيه الذهب: 5.255 جنيها

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
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