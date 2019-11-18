ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حريق بمحل حلوانى شهير في ميدان الحصري.. فيديو و صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بمحل حلواني شهير بأكتوبر بعدما التهمت النيران أغلب محتويات المحل.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في محل حلويات شهير بميدان الحصري بأكتوبر، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء التي سيطرت علي ألسنة اللهب وتمكنت من إخماده ومنع امتدادها للمحلات المجاورة.
ورجحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في كابلات الكهرباء  لمشاهدة فيديو الحريق اضغط هنا 

حريق بمحل حلوانى شهير في ميدان الحصري.. فيديو و صور
حريق بمحل حلوانى شهير في ميدان الحصري.. فيديو و صور
حريق بمحل حلوانى شهير في ميدان الحصري.. فيديو و صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ بنطلون ليجن.. داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

صراع الجبابرة | معركة مميتة بين فهد وثعبان حاول التهامه | من ينتصر؟

صاحب أطول فترة حكم بين العرب.. من هو قابوس بن سعيد سلطان عمان

النغنوغ حبيبة بابا.. محمد علي سليمان يكشف حقيقة وجود خلافات مع ابنته أنغام

ماذا قال المطرب الشعبي شادى الأمير عن إلقاء أطفاله في بير سلم عمارة؟ .. فيديو

بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم .. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأولمبي: ننتظر تحقيق حلم التأهل للأولمبياد غدا

هنتعشى إيه النهاردة .. طعمية عدس وبطاطس كروكيت وسلطة كول سلو

لكل اسم حكاية | سفينة إنجليزية غارقة برأس محمد تتحول لـ متحف حربي في الأعماق