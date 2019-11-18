حريق بمحل حلوانى شهير في ميدان الحصري.. فيديو و صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بمحل حلواني شهير بأكتوبر بعدما التهمت النيران أغلب محتويات المحل.
تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في محل حلويات شهير بميدان الحصري بأكتوبر، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء التي سيطرت علي ألسنة اللهب وتمكنت من إخماده ومنع امتدادها للمحلات المجاورة.
ورجحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في كابلات الكهرباء لمشاهدة فيديو الحريق اضغط هنا
تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في محل حلويات شهير بميدان الحصري بأكتوبر، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء التي سيطرت علي ألسنة اللهب وتمكنت من إخماده ومنع امتدادها للمحلات المجاورة.
ورجحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في كابلات الكهرباء لمشاهدة فيديو الحريق اضغط هنا