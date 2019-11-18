خدعوك فقالوا | وزارة المالية تستغني عن بعض موظفيها

بدأت وزارة المالية خلال الشهور القليلة الماضية، في اطلاق عدد من البرامج التدريبية لموظفيها علي مستوي القطاعات والهيئات التابعة لها بما في ذلك مصالح " الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية، الخدمات الحكومية"، وقطاع مكتب الوزير، تفعيلا لاستراتيجية مصر 2030.



ووفقا لتقارير صادرة عن الوزارة فإن البرامج التدريبية تعتمد بشكل كبير على إعادة هيكلة الكوادر لدى الوزارة بما ينعكس على مستويات الأداء المالي و الاقتصادي والخدمي، بالتزامن مع اقتراب الوزارة من الانتقال لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.



وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن وزارته لن تستغني عن العمالة الموجودة فيها ولكن ستعمل بصورة كبيرة لتطوير الفكر والأداء علي مستويات القيادات وخصوصا كوادر الصفين الثاني والثالث لتولي زمام الأمور في الوظائف العليا.



وقال وزير المالية إن وزارته تؤمن بضرورة تمكين الشباب لتولي زمام الأمور باعتباره توجها لدي القيادة السياسية بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 بأنه عام الشباب، موضحا أن " المالية" ستقوم بتحقيق تلك المستهدفات من خلال تفعيل أطر الحوكمة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي والإبداعي و تطبيقات الميكنة الرقمية للأجهزة الحكومية.



وذكر "معيط" أن رفع كفاءة العناصر البشرية لدى الوزارة هو أقصر الطرق لتحقيق التنمية المطلوبة والمستهدفات الخاصة بالأداء المالي والاقتصادي وهو ما سينعكس على معدلات الإنجاز المستهدفة و تحسين مستويات الخدمات المقدمة للجمهور.