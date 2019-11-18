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أخبار العالم

قادة داعش يختبئون في تركيا.. رئيس الاستخبارات العسكرية العراقى يفضح أردوغان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
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رحيم يسري
أكد رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية أن كبار قادة داعش، بما في ذلك كبار الممولين، لجأوا إلى تركيا بعدما شقوا طريقهم في شمال سوريا بالرشاوي.

وحذر الفريق أول الركن سعد العلاق في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية، من أن تحليل الاستخبارات العراقية لاتصالات داعش الأخيرة أشار إلى تخطيط التنظيم المحتمل لمحاولة إطلاق سراح عشرات الآلاف من أتباعه الموجودين في السجون والمعسكرات بشمال سوريا.

وأكد المسؤول العراقي أن قادة داعش الموجودين في تركيا يحملون ملايين الدولارات ولديهم دافع للانتقام واستثمارات ضخمة هناك، موضحا أن العناصر الموجودة في تركيا تلعب دورا أساسيا في تجنيد المقاتلين الجدد.

وأوضح العلاق أنه سلم وثائق عن 9 من قادة داعش لمسئولين عسكريين أتراك قبل شهر.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى وجود نحو 10 آلاف مقاتل من داعش معتقلين في سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بينما اعتقلت تركيا عشرات الأشخاص من شمال سوريا عقب عملية عسكرية شنتها في المنطقة.

وشدد الجنرال العراقي على أن التنظيم الإرهابي يخطط للعودة مرة أخرى لمهاجمة السجون في العراق وسوريا لتحرير الإرهابيين.
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