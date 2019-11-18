تعليق تامر أمين على الجدل المثار حول خلع صابرين للحجاب .. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين على الجدل المثار حول النجمة صابرين وظهورها بدون حجاب قائلا إن هذا القرار يعود إليها وليس لنا لأنه ليس هناك على الأرض من يستطيع إجبار أحد على فعل العبادة، ولكن رأينا نحوه هو النصيحة فقط وبدون عقاب.



وأضاف " أمين " خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناة " النهار "، أنه يتوجب النصيحة ولا يمكن الإجبار في الدين، وأنا لا أتحدث في مثل هذه الموضوعات، ولكن سبب حديثي اليوم هو مداخلة الفنانة صابرين أمس مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قامت بشرح خلعها للحجاب وبررت أنه سبب لها حالة نفسية بسبب ردود أفعال الناس وتعليقاتهم وهذا ما دفعها لذلك.



وأوضح " أمين " أن صابرين اتخذت قرار خلع الحجاب بناء على الناس، وهذا لم يكن صحيح لأن دورنا في الحياة ليس إرضاء الناس، ولكن عبادتنا وأشكالنا لها علاقة بالله .

