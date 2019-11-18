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مروان: سفيرة دولة عربية أكدت أن مصر الرئة التي تتنفس بها الأمة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:10 م
عمر مروان
عمر مروان
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هاني حسين
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه تم استعراض التقرير المصري من خلال لقاءات مع 4 مجموعات مهمة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ضمت الدول العربية والإسلامية والإفريقية ومجموعة عدم الانحياز.

وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المجموعة العربية تعتبر الدائرة الأقرب لنا، وأحد السفراء أكد لي أننا داعمون لمصر ولا نحتاج إلى اجتماع للتعرف على حقيقة ملف حقوق الإنسان في مصر".

وتابع عمر مروان: "جميع الدول العربية دعمتنا ما عدا قطر، وسفيرا السعودية والإمارات كأنهم مصر في جنيف وداعمين لنا بشكل كبير وكأنهما يمثلان مصر"، مضيفا: "سفيرة دولة عربية أكدت لي أن مصر هي الرئة التى تتنفس وتحيا بها الأمة".
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