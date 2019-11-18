تنبيه هام من "تذكرتي" بشأن مباراتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

نبهت شركة تذكرتي المنوطة ببيع تذاكر مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، على ضرورة تواجد تذكرة المباراة بجانب بطاقة المشجع مع الجماهير الحاضرة لمباراتي الغد.



وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نوهت الشركة الى أنه لن يُسمح بدخول الجماهير الاستاد بدون اظهار بطاقة المُشجع لكل مُشجع وتذكرة المباراة.



وتلعب كوت ديفوار أمام غانا في الرابعة عصر غد الثلاثاء، ثم تواجه مصر صاحبة الأرض والضيافة نظيرتها غانا في الثامنة، والمباراتان باستاد القاهرة الدولي.